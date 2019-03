Lyrik über schlaffe Schläuche

BPU Gemeinderat Paul Stopper ist ein ausdauernder Redner. Immer wieder kam es vor, dass der erfahrene Parlamentarier länger als erlaubt am Rednerpult stand. Vorsorglich hatte er deshalb bei der Debatte zum Gerichtsplatz-Areal am Montagabend um eine dreiminütige Redezeitverlängerung gebeten. Per Abstimmung wurde dieser stattgegeben.

«Entschuldigung, Paul. Fahr fort» Markus Hauser, Stadtweibel Uster