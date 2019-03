Kantonsrat macht eigenen Fehler rückgängig

Ins Minus gerutscht

Der Kantonsrat hatte diesen Paragrafen vor zweieinhalb Jahren so im neuen Gemeindegesetz verankert. Bei Nehmer-Gemeinden ergab dies jedoch verzerrte Budgets: In Winterthur beispielsweise wurde aus einem Plus von fast 13 Millionen Franken über Nacht ein Minus von 42 Millionen. Auch andere Nehmer-Gemeinden rutschten ins Minus.

Ein «Rohrkrepierer»

Der Kantonsrat beschloss deshalb am Montag in zweiter Lesung, die neue Auflage rückgängig zu machen. Diese Änderung des Gemeindegesetzes wurde diskussionslos und ohne Gegenstimmen beschlossen. Das bedeutet, dass die Nehmer-Gemeinden ihre Budgets 2020 wieder verzerrungsfrei darstellen können.

Die linke Ratsseite bezeichnete den Paragrafen im vergangenen Dezember als «Rohrkrepierer» und «bürgerlichen Fehler». Für die FDP wiederum liegt die Schuld aber eher beim kantonalen Gemeindeamt, das auf einer bürokratischen Umsetzung beharrt habe.