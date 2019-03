Reformierte Kirche Bubikon kauft Dreifamilienhaus und will es umbauen

Im Vorfeld der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag gab das Projekt der reformierten Kirche Bubikon zu reden. Die Kirche will ein Dreifamilienhaus für 2,75 Millionen Franken kaufen und es zum Kirchgemeindehaus umbauen. Die Rechnungsprüfungskommission sagte im Vorfeld der Versammlung Nein.

Die Vorlage war an der Versammlung dann allerdings kaum umstritten. Zwar diskutierten die 130 Stimmberechtigten einen Rückweisungsantrag, verwarfen ihn aber mit 105 Nein- zu 15 Ja-Stimmen deutlich. Für den Kauf und Umbau der Liegenschaft an der Rutschbergstrasse 17 stimmten am Ende 102 Stimmbürger, 16 dagegen.