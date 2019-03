Wer darf in Uster politisch mitbestimmen?

Nicht alle Ustermerinnen und Ustermer werden in zwei Wochen einen Wahlzettel in die Urne werfen und mitbestimmen, wie der Kantons- und Regierungsrat künftig zusammengesetzt sein sollen. Die einen, weil sie am Sonntag verschlafen oder weil sie sich nicht für Politik interessieren, andere, weil sie keinen Schweizer Pass haben.