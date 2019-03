Alle Regierungsratskandidaten kreuzen die Klingen

Gut zwei Wochen vor den Zürcher Kantons- und Regierungsratswahlen vom 24. März findet im Saal des Restaurants Krone in Wetzikon ein Podium mit sämtlichen Regierungsratskandidaten statt. An der heutigen Veranstaltung nehmen die fünf amtierenden Regierungsrätinnen und Regierungsräte Silvia Steiner (CVP), Jacqueline Fehr (SP), Carmen Walker Späh (FDP), Mario Fehr (SP) und Ernst Stocker (SVP) sowie die neu antretenden Kandidaten Walter Angst (AL), Rosmarie Quadranti (BDP), Hans Egli (EDU), Hanspeter Hugentobler (EVP), Thomas Vogel (FDP), Jörg Mäder (GLP), Martin Neukom (Grüne) und Natalie Rickli (SVP) teil. Geleitet wird das Podium von «Tele Züri»-Moderator Oliver Steffen.

Weil es so viele Kandidaten sind, wird das Gespräch in zwei Teilen durchgeführt. Um etwa 20.30 Uhr steht der Wechsel zur zweiten «Schicht» an.