Thomas Vogel ist seit bald 16 Jahren für die FDP im Kantonsrat und seit mehr als zehn Jahren Präsident der Fraktion. Schon bei den letzten Wahlen 2015 setzte er zum Sprung in den Regierungsrat an, die Partei bevorzugte damals jedoch Carmen Walker Späh. Jetzt scheint seine Zeit gekommen: Im Nominationsverfahren setzte sich der 47-Jährige locker durch, er gilt als aussichtsreicher Kandidat, eigentlich schon so gut wie gewählt.