Jacqueline Hofer überrascht mit Herausgabe interner Richtlinien

Immer wenn in der Vergangenheit in Dübendorf über den Bereich Soziales gestritten wurde, kam die Sprache irgendwann auf die Unterstützungsrichtlinien der Dübendorfer Sozialhilfe. Die Sozialbehörde und deren ehemaliger Präsident Kurt Spillmann (SVP) wollten das Papier nicht herausgeben. Es handle sich um ein internes Dokument, das allein Sache der zuständigen Stelle sei, so das Argument. Spillmann hielt wiederholt fest, dass es keine «Dübendorfer Richtlinien» gebe. Geregelt seien die Kompetenzen, womit man eine Gleichbehandlung der Klienten erreiche.