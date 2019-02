Juckerhof-Chef: «Sorgt dafür, dass Vettiger nicht mehr gewählt wird»

Die nächsten Gemeindewahlen sind zwar erst in drei Jahren, trotzdem kursieren bereits die ersten Wahlempfehlungen – oder besser gesagt Abwahlempfehlungen. In einem Facebook-Beitrag ruft Martin Jucker, Mitinhaber des Juckerhofs in Seegräben, dazu auf, den Wetziker Stadtrat Heinrich Vettiger (SVP) abzuwählen.