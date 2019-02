Jacqueline Fehr geht gerne in die Höhle des Löwen

Gleich zu Beginn des Wahlkampfs trat Jacqueline Fehr (SP) in ein Fettnäpfchen. In einem Interview mit dieser Zeitung nannte sie die Seegemeinden wenig innovativ im Vergleich zu Winterthur, dem Glatt- und Limmattal. Das goutierten die Politiker am Zürichsee nicht. Ihr wurde «Arroganz» und eine «wilde Attacke» vorgeworfen.