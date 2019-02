Oberländer Christen kämpfen gegen Todesstrafe

«Fast jede Woche habe ich im vergangenen Jahr von pakistanischen Christinnen und Christen erfahren, die aufgrund ihres Glaubens in Pakistan bedroht oder verurteilt worden sind», sagt die Fällanderin Noreen Barkat. Die Pflegeassistentin ist in Pakistan aufgewachsen und arbeitete dort als Lehrerin. Seit 2003 lebt sie in der Schweiz und gründete hier 2018 den Verein Masih Overseas. Mit Sitz in Uster will sich dieser für die christliche Bevölkerung in Pakistan engagieren.