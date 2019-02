«... damit wenigstens ein freisinniger Politiker die Sendung gut findet»

Es hätte sicherlich einen einfacheren Zeitpunkt gegeben, um als Freisinniger in der Late-Night-Sendung von Michael Elsener Platz zu nehmen. Andri Silberschmidt wählte ausgerechnet jenes Wochenende, an welchem FDP-Präsidentin Petra Gössi eine klimapolitische Kehrtwende verkündete und von ihrer Partei eine grünere Politik forderte. Dies war parteiintern nur im engsten Kreis abgesprochen.

«Das klingt nach Windfahne.» Michael Elsener zu Andri Silberschmidt

Elsener sprach Silberschmidt in der Folge zwar nicht auf die Parteichefin an, sondern auf eine eigene Aussage aus der Vergangenheit. Der in Gossau aufgewachsene Silberschmidt habe einst gesagt, dass es in der Klimapolitik keine neuen Regelungen brauche. Letzte Woche äusserte er jedoch gefallen an der Gletscher-Initiative. «Das klingt nach Windfahne», stichelte der Satiriker.

Silberschmidt reagierte gelassen. Er habe vor der Sendung noch gegoogelt und gelesen, dass die Grünen 1983 gegründet wurden. Zwei Jahre zuvor sei dank der Initiative des Freisinnigen Hans Künzi im Kanton Zürich ein reines S-Bahn-Projekt zur Abstimmung vorgelegt worden. «Die FDP hat demnach grüne Politik gemacht, bevor es die Grünen überhaupt gegeben hat.»

30 Sekunden Zeit

Der in wenigen Tagen seinen 25. Geburtstag feiernde Silberschmidt verlor seine Schlagfertigkeit während des gesamten Interviews nicht («Wenn ich viel um die Ohren habe, gehe ich meistens zum Coiffeur.»). Die ruhige und eloquente Art könnte sich auch auf den Moderator ausgewirkt haben, denn Elsener wirkte im Gegensatz zu früheren Sendungen wesentlich weniger hektisch im Gespräch.

Clever von Elsener war, Silberschmidt nur 30 Sekunden zur Verfügung zu stellen, damit dieser erklären konnte, wie die Altersvorsorge für die Generation der Millennials noch zu retten sei. Für die Antwort beanspruchte der Zürcher Oberländer sogar weniger Zeit: «Wir müssen den Anreiz so setzen, dass wir länger arbeiten wollen. Wir sollen selber einen Beitrag leisten können, damit wir auch eine Rente erhalten.»