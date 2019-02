Tempo 30 hat es in Dübendorf nach wie vor schwer

Dass es die BDP/CVP/EVP-Fraktion nicht einfach haben würde mit ihrer Interpellation für Tempo 30 auf Quartierstrassen, war von vornherein klar. Denn die Stadt an der Glatt tut sich schwer mit dem Thema. 2004 sagten die Dübendorfer Nein zu flächendeckendem Tempo 30. Mit Verweis auf den Volkswillen lehnte der Stadtrat in den folgenden Jahren zwei Vorstösse aus dem Parlament ab. 2013 schickte das Volk an der Urne eine Volksinitiative bachab, die auf «siedlungsorientierten Strassen» Tempo 30 forderte.