Region sagt drei Mal «Nein»

Auch im Bezirk Uster hatte die Zersiedelungsinitiative und das Hundegesetz einen schweren Stand. Alle Gemeinden lehnten die beiden Vorlagen mit deutlich über 60 Prozent ab.

Eine Zustimmung fand das umstrittene Wassergesetz immerhin in einigen Glattalgemeinden. So sagten Volketswil mit 50.29 Prozent, Dübendorf mit 50.08 Prozent und Wangen-Brüttisellen mit 50.09 Prozent hauchdünn ja. Die Gemeinde Maur nahm das Wassergesetz mit 51.88 Prozent Ja-Stimmen etwas deutlicher an als die Glattal-Gemeinden.

Bezirk Pfäffikon