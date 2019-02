Hugentobler gilt als smarter Medienmann der Mitte

Mit den Medien kennt er sich aus. Das wird spätestens am Fototermin klar, der in seinem Chefbüro stattfindet. Entspannt lässt sich Hanspeter Hugentobler vom Fotografen in diversen Posen ablichten, bis alles im Kasten ist. Auch die Wahl des Gegenstandes, den er auf Wunsch der Redaktion zum Fototermin mitgebracht hat, verrät den Medienprofi, der seine Botschaft zu inszenieren weiss: Ein mehrfarbiges Seil.