«Die Jugendlichen sind zu wenig politisch»

Herr Ehrismann, lernen die Maturanden in der «Politikwoche», wie man richtig streikt?

Sie sprechen den Klimastreik an. Nein, das lernen sie nicht. Wir Lehrpersonen können den Jugendlichen zwar rational beibringen, wie das politische System funktioniert – auch in der «Politikwoche» –, aber wir können ihnen nichts vorleben. Weil wir keinen politischen Standpunkt einnehmen dürfen.