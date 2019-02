Werden Oberländer Wassergenossenschaften verstaatlicht?

In der Debatte zum neuen Wassergesetz, über das wir am 10. Februar abstimmen, ist viel von Privatisierung die Rede. Dies, weil öffentliche Wasserversorger gemäss Gesetzestext künftig bis zu einem Drittel der Stimmrechte an Private abgeben dürfen. In Gemeinden wie Wald, Gossau oder Fischenthal, wo die Wasserversorgung schon heute durch private Genossenschaften wahrgenommen wird, stehen die Vorzeichen allerdings gerade umgekehrt.