Stadtrat will keine Hochhäuser neben der Kirche

Stolze 56 Meter ragt der Turm der reformierten Kirche Wetzikon in die Höhe. Damit überragt das Gotteshaus alle anderen Gebäude in der Umgebung bei Weitem – und das soll auch so bleiben. Geht es nach dem Wetziker Stadtrat soll kein Gebäude um die Kirche auch nur annähernd so hoch werden. Dies geht aus einem Stadtratsbeschluss zur Entwicklung des Gebiets Zentrum Oberwetzikon hervor.