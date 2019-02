«Das neue Sportleitbild ist ein guter Anfang»

Die formulierten Ziele der Exekutive gehen für Jegen in die richtige Richtung. «Aber ich hätte mir konkrete Massnahmen gewünscht, die aufzeigen, wie diese Ziele erreicht werden sollen», sagt er. Bei anderen Gemeinden sei das genau festgelegt. Das kann das zuständige Stadtratsmitglied, Marco Nuzzi (FDP), bestätigen. Uster habe beispielsweise eine eigene Fachkommission, die sich nur mit dem Sport befasse, was Illnau-Effretikon nicht habe. Und trotzdem sei in den letzten Jahren viel in die lokale Sportinfrastruktur investiert worden, etwa in die neue Dreifachturnhalle des Schulhauses Hagen. «Viel mehr Massnahmen gäbe es auch mit einem Sportkonzept nicht», sagt Nuzzi. Auf jeden Fall nicht ohne zusätzliche Ressourcen und finanzielle Mittel in der Verwaltung – wie sich das Jegen in seinem Vorstoss gewünscht hatte.