«Populismus zerstört die Demokratie»

Bruch mit der SVP

In jenem Jahr erfolgte auch der Bruch mit der SVP – doch dazu später – und Quadranti trat in die BDP ein. 2011 wurde die Politikerin überraschend in den Nationalrat gewählt. Dort ist sie seit 2015 Fraktionspräsidentin. Aktuell sitzt sie in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie in der Sicherheitspolitischen Kommission.

Quadranti ist nicht nur Co-Präsidentin der parlamenta­rischen Frauengruppe, sie engagiert sich auch in mehreren Stiftungen unter anderem aus dem Bildungsbereich. Längst sind die drei Kinder erwachsen und Quadranti, die inzwischen verwitwet ist, wohnt seit Herbst 2018 nicht mehr in der Gemeinde Volketswil, sondern in Illnau-Effretikon.

Die Regierungsratskandidatin sagt, sie politisiere so, dass die Menschen im Zentrum stehen. Und sie kämpfe gegen die Ungerechtigkeit. So setzt sie sich etwa ein für die Gleichstellung von Mann und Frau, für Entwicklungszusammenarbeit und gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung.

«In der Sachpolitik gibt es kein Links und kein Rechts. Da gibt es nur ein Vorwärts.» Rosmarie Quadranti

Gegen Privatfliegerei in Dübendorf

Das Amt in der Exekutive würde sie interessieren, weil es Visionen zulasse und man etwas mitentwickeln könne. Das sei besser möglich als in einem Parlament. Die Arbeit des aktuellen Regierungsrats will sie nicht kritisieren, weil sie die Innensicht nicht kenne.

Dass man die Zivilaviatik auf dem Flugplatz Dübendorf zulassen wolle, halte sie aber für einen Fehler. Man erreiche damit keine zusätzliche Wertschöpfung. Im Gegenteil würde die Lebensqualität von zahlreichen Menschen massiv beeinträchtigt. Zudem würde man Innovation behindern. «Mit der Privatfliegerei in Dübendorf könnte man weder auf dem Gebiet der Drohnentechnologie forschen, noch in der E-Mobilität.»