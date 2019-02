Uster will Nachbargemeinden nicht unterstützen

Der Kampf, den die Gemeinden Gossau und Grüningen gegen die geplante Schlacken-Deponie im Tägernauer Holz austrugen, war medienwirksam: Bewohner und Behördenvertreter fesselten sich im Sommer an Bäume und trugen Holzkreuze in den Wald. An einer zweiten Demonstration nahmen im letzten November über 400 Personen teil.