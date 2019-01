Petition für Wetziker Buslinie eingereicht

Schon seit Längerem ärgert sich Kaspar Spörri über die schlechte ÖV-Anbindung in seinem Quartier. Während den Hauptverkehrszeiten fährt die Buslinie 856 zwar im Viertelstundentakt vom Bahnhof Wetzikon an die Kastellstrasse und von 8.30 bis 16 Uhr verkehren Busse im Halbstundentakt – das wars dann aber auch schon. Nach 19.45 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen fahren gar keine Busse.