Hans Egli glaubt ans Wahlwunder

Hans Egli war früh dran. Schon am 9. Juli 2018 gab er seine Regierungsratskandidatur für die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) bekannt. Vor zwei Wochen startete er so richtig in den Wahlkampf. Mit einem Video, das bereits rund 80'000 mal angeschaut wurde. Darin füttert er herzige Kälbli, pflückt Himbeeren, zeigt seine Hofbäckerei und seinen Hofladen in Steinmaur. In fünfter Generation führt der 53-Jährige den Betrieb, der im Zürcher Unterland weitherum bekannt ist.