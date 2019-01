Pro Natura wirft FDP Schaumschlägerei vor

Mit einem dreirädrigen Piaggio-Mobil und Badefiguren ist die Wetziker FDP derzeit auf Unterschriftenfang. Die Petition «Strandbad Auslikon – Eusi Badi!» will die Partei im Frühling dem Stadtrat übergeben und ihn dazu auffordern, den Zugang und die Infrastruktur rund um das Strandbad Auslikon langfristig sicherzustellen. Grund für die Unterschriftensammlung ist das Konzept «Mobilität und Umwelt Pfäffikersee», mit dem der Kanton am Pfäffikersee verschiedene Verkehrsprojekte koordinieren will.