Parkplätze spalten den Gemeinderat

Die Parkplatzfrage fördert zuverlässig ideologische Gräben zu Tage. So auch in Uster, wo sich der Gemeinderat am Montag mit der Totalrevision der Parkplatzverordnung – die neu «Abstellplatzverordnung» (APV) heisst – beschäftigte. Sie geht auf eine Motion von Ursula Räuftlin (GLP), Patricio Frei (Grüne) und Markus Wanner (SP) aus dem Jahr 2015 zurück – und spaltet die Ustermer Politik seit Jahren.