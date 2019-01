Die ersten WEF-Jets landen in Dübendorf

Am Himmel zwischen den Wolken ist von weitem ein weisser Flieger zu sehen. Von Osten her kommend fliegt der Business-Jet den Flugplatz Dübendorf an. Welche Passagiere sich an Bord befinden, ist für Aussenstehende schwer zu eruieren. Gäste des World Economic Forums (WEF), die in Dübendorf landen, schätzen es, anonym zu Reisen.