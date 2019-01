Stadtrat sagt Ja zur Transparenz – und lehnt Vorstoss trotzdem ab 

Das gibt es selten: Der Ustermer Stadtrat lehnt eine Motion ab – und trotzdem ist der Motionär zufrieden. So geschehen beim Vorstoss «Transparenter Stadtrat»: In einer Motion mit diesem Titel forderten Gemeinderat Ivo Koller (BDP) und Mitunterzeichnende der «Mittefraktion» im letzten Herbst, dass der Stadtrat transparenter kommunizieren solle. Es sei unklar, nach welchen Kriterien der Stadtrat entscheide, ob er einen Beschluss, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der Stadtratssitzung gefällt wird, anschliessend öffentlich kommuniziere oder nicht.