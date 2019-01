Erhöhte Chancen? Thomas Vogel gehört bürgerlichem Ticket an

Grosser gemeinsamer Nenner

Das bürgerliche Bündnis wird offiziell unterstützt von allen im Forum Zürich vertretenen Zürcher Wirtschaftsverbänden. Das bisherige Bündnis habe sehr gute Arbeit geleistet, erklärte Robert Gubler, Vorsitzender des Forum Zürich.

Mit der Kontinuität, welche die Bürgerlichen mit dem neu besetzten Bündnis anbieten würden, habe der Kanton gute Aussichten. Trotz Differenzen sei der gemeinsame Nenner der Kandidaten gross. Zu einer allfälligen finanziellen Unterstützung des bürgerlichen Wahlkampfes durch die Wirtschaftsverbände wollte Gubler keine Angaben machen.

«Der Kanton und die Stadt driften auseinander» Thomas Vogel, FDP-Regierungsratskandidat

Thomas Vogel sieht sich als «multifunktionalen Kandidaten». Er will sich gegen das Auseinanderdriften von Stadt und Kanton einsetzen und für einen intensiver Dialog zwischen Kanton und Gemeinden. «Der Kanton und die Stadt driften auseinander», sagt Vogel. «Rotgrüne Politik» löse bei vielen auf dem Land Kopfschütteln aus. «Gleichzeitig empfinden viele Gemeinden, sie verlören stetig Kompetenzen an den Kanton, sie würden immer mehr nur noch dessen Vollzugsorgane.»

Wichtig sind Vogel auch ein gesundes Augenmass bei Regulierungen und ein starker Polizeiapparat.

Netzwerk in Bundesbern für den Kanton

Die neu kandidierende SVP-Nationalrätin Rickli will insbesondere ihr gutes Netzwerk im Bundeshaus in die Kantonsregierung mitbringen. Der Kanton Zürich habe es «nicht einfach in Bern» und könne davon durchaus profitieren.

Rickli sitzt seit 17 Jahren in Parlamenten, davon seit 11 im Nationalrat. Mit zunehmender Erfahrung und zunehmendem Alter habe sie immer mehr Lust bekommen, Verantwortung in einem Exekutivamt zu übernehmen, erklärte die 41-Jährige ihre Motivation.

Bisherige stellen sich gutes Zeugnis aus



Das bürgerliche Fünferticket wirbt für sich mit dem Slogan «Zürich geht es gut. Wir arbeiten weiter daran.» Wenig überraschend sehen das die drei Bisherigen auch als ihren Verdienst. Sie stellen sich ein gutes Zeugnis aus.



Im Bildungsbereich habe der Kanton erfolgreich wichtige Reformprojekte umgesetzt, erklärte Bildungsdirektorin Steiner, etwa die Einführung des Lehrplanes 21 und die Digitalisierung an den Volksschulen. Mit Tagesschulen will sie in Zukunft gute Rahmenbedingungen für Familien schaffen.



«Die Wirtschaft steht heute gut da», sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh. Die Arbeitslosigkeit sei während ihrer Amtszeit von 3,5 auf 2,5 Prozent gesunken. Als Erfolge nannte sie den Innovationspark in Dübendorf und wichtige Infrastrukturprojekte wie die Limmattalbahn.



Die kantonalen Finanzen seien wieder im Lot, betonte wiederum Finanzdirektor Stocker. Das sei nicht der Schlüssel zu allem, aber zu vielem. Er strich die funktionierende Konkordanz in der Regierung heraus. «Das wollen wir mit den neuen Leuten weiterführen», sagte er.