Das ist der neue Wetziker Werkhof

Der Zeitplan ist sportlich. In weniger als dreissig Monaten soll der neue Wetziker Werkhof durchs Parlament gepeitscht, vom Volk abgesegnet, gebaut und in Betrieb genommen werden. Der Plan ist deshalb so straff, weil der heutige Werkhof im April 2021 für den Ausbau der Ara Flos abgerissen werden soll. Um Zeit zu gewinnen hatte der Stadtrat den politischen Prozess beschleunigt (wir berichteten).