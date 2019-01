Für Walliser ist nach zwei Jahren Schluss

Es waren lautstarke zwei Jahre. Ende 2016 rückte Tanja Walliser für den zurückgetretenen Hans Baumann in den Gemeinderat nach, wo sie schon bald zu einer der Wortführerinnen der SP avancierte. Im April 2017 lancierte sie den ersten Vorstoss – eine Interpellation im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringen von Flüchtlingen in Dübendorf –, auf den in kurzen Abständen weitere folgten. Aus einem Postulat, mit dem sie eine Tagesschule forderte, ging die Initiative «Für eine bezahlbare Tagesschule jetzt» hervor. Diese wurde Ende September mit 430 Unterschriften an den Stadtrat überreicht. Nun ist Walliser zurückgetreten.

Der offensichtliche Grund für den Schritt ist der Umzug nach Oerlikon. «Ich habe aber schon vorher mit dem Gedanken gespielt», sagt Walliser. Die 33-Jährige ist Mutter eines Kindes und arbeitet seit einiger Zeit als Basiskampagnen-Leiterin für die SP. «Da gibt es einfach keinen Platz mehr für etwas anderes. Denn, um in Dübendorf auch nur ansatzweise etwa bewirken zu können, muss man in die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Doch das ist vom zeitlichen Aufwand her einfach ein zu grosser Brocken.»