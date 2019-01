Kaum Sprünge mit den Steuerfüssen

Vor Jahresfrist bewegte sich der Steuerfuss fast jeder dritten der 31 Gemeinden im Oberland – mehrheitlich nach oben. Nach Saisonabschluss der Budgetgemeindeversammlungen präsentiert sich das Bild diesmal deutlich harmonischer: Nur in acht Orten wird sich der Satz verändern. In Dübendorf, Schwerzenbach, Hittnau, Wildberg und Lindau dürfen sich die Einwohner im 2019 über eine Steuersenkung freuen. In letzterer Gemeinde geht der Satz gleich um fünf Prozentpunkte runter. Zehn Jahre lang ist er dort stabil gewesen.