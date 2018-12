«Ich war ja die erste Frau»

Als Eva Segmüller zum ersten Mal abstimmen durfte, war sie 39 Jahre alt. Sie hatte bereits Romanistik studiert, geheiratet, sich das Rüstzeug als Labormitarbeiterin angeeignet, vier Jahre in den USA gearbeitet, drei Kinder geboren, als Englisch-Sekretärin in einem Spital Abendschichten geleistet, sich im Katholischen Frauenbund engagiert und in zig Reden politische Rechte für Frauen eingefordert.

«Das habe ich wirklich nicht gesucht.» Eva Segmüller, alt Nationalrätin und CVP-Parteipräsidentin