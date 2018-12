«Die Federas-Affäre köchelt an mehreren Fronten weiter»

Am Anfang steht eine relativ technische Diskussion über die Primarschulfinanzen in Uster. Das Gezänk rund um einen externen Finanzbericht der Firma Federas, schlug sich auf die politische Debatte in Uster nieder und gipfelte schliesslich in der Strafanzeige gegen Stadträtin Patricia Bernet und einer Aufsichtsbeschwerde gegen Bezirksrat Ludi Fuchs.