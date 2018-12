Steueramt neu mit Video- und Chat-Beratung

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler können sich in einem fünf Monate dauernden Pilotversuch vom Steueramt am Computer beraten lassen. Möglich sind Video- oder Text-Chats, wie die Stadt Winterthur am Montag mitteilte.

Der so genannte Live Online-Schalter, kurz LOS, ist in der Testphase jeweils Montag und Dienstag geöffnet. Vier Mitarbeitende mit unterschiedlichen Fachthemen stehen im LOS bereit und bearbeiten die Anliegen der Steuerzahler.