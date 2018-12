7,5 Millionen Franken für neues Durchgangszentrum

Es ist ein gedrängter Zeitplan, der jetzt konkrete Gestalt annimmt: Am 15. März soll die Volketswiler Bevölkerung an der Gemeindeversammlung der Umzonung eines Grundstückes an der Tolackerstrasse in Hegnau zustimmen. Nur so kann auf diesem das neue Kantonale Durchgangszentrum für Asylsuchende gebaut und das heutige Zentrum per Ende 2019 aufgelöst werden. Auf diesen Zeitpunkt hat der Eigentümer der heutigen Räume an der Kindhauserstrasse das Mietverhältnis gekündigt, da er eine umfassende Sanierung plant. Der Neubau soll also nur rund 500 Meter vom heutigen Standort entfernt entstehen.

«Ein Durchgangszentrum ist für die Gemeinde die deutlich kleinere Belastung und kostengünstiger, als eigene Asylplätze zur Verfügung zu stellen und betreuen zu müssen», sagte Gemeindeschreiber Beat Grob bereits im letzten Februar. Darum war der Gemeinderat auch daran interessiert, einen neuen Standort für das Durchgangszentrum innerhalb der Gemeinde zu finden.