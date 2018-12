Wie weiter mit der Zollinger-Stiftung?

«Wie kann es sein, dass die Maurmer Bevölkerung für die Zollinger-Stiftung zahlen muss, aber kein Mitspracherecht hat?» Mit dieser Frage brachte Josiane Aepli, Vorstandsmitglied der lokalen SP, an der Gemeindeversammlung am vergangenen Montag wohl den Unmut von so manchem Maurmer Stimmbürger auf den Punkt.