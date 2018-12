Nachholbedarf bei vielen Bahnhöfen in der Region

In der Schweiz werden bis Ende 2023 rund 580 Bahnhöfe für über drei Milliarden Franken modernisiert und mit niveaugleichem Einstieg besser zugänglich gemacht. In der Region werden die Bahnhöfe in Dübendorf (Prognose bis 2021), Schwerzenbach (2020), Nänikon-Greifensee (2022) und Effretikon (2026) barrierefrei umgebaut. Dies geht aus dem ersten Standbericht zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) an Bahnhöfen hervor, den das Bundesamt für Verkehr am Donnerstag veröffentlicht hat.