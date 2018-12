Ueli Maurer glanzvoll zum neuen Bundespräsidenten gewählt

Ueli Maurer amten zum zweiten Mal in seiner Karriere als Bundespräsident. Die Vereinigte Bundesversammlung hat den Hinwiler SVP-Politiker am Mittwoch mit 201 von 209 gültigen Stimmen in das Amt gewählt.

Im ersten Präsidialjahr 2013 war Ueli Maurer noch Verteidigungsminister gewesen. Das grosse Thema war damals der Kauf neuer Kampfflugzeuge. Ein Jahr darauf brachte das Stimmvolk den Gripen zum Absturz, was Maurers Erfolgsbilanz als Verteidigungsminister erheblich trübte.

Die Herausforderungen werden auch in Maurers zweitem Präsidialjahr nicht weniger.

Gegen die eigene Partei

Es geht um Ueli Maurers wohl wichtigstes Geschäft als Finanzminister: Das Stimmvolk befindet im Mai voraussichtlich über die Steuervorlage, das Nachfolgeprojekt der gescheiterten Unternehmenssteuerreform III. Ein erneutes Scheitern wäre für Maurer eine bittere Niederlage.

Dass seine Partei die Steuervorlage wegen der Verknüpfung mit der AHV ablehnt, macht es für den SVP-Bundesrat nicht einfacher. Bereits wurde er von SVP-Exponenten zum «halben Bundesrat» erklärt – wie einst Samuel Schmid, den die Partei am Ende fallen liess.

Soweit dürfte es mit Maurer – dem ehemaligen Präsidenten und Einheizer der Partei – nicht kommen. Bei einem so wichtigen Thema gegen die eigene Partei anzutreten, wird aber auch für ihn nicht einfach werden.



Heiratsstrafe

Zu den weiteren kniffligen Geschäften gehört die Abschaffung der «Heiratsstrafe». Weil das Finanzdepartement vor der Abstimmung über eine Initiative der CVP falsche Zahlen veröffentlicht hatte, liegt die Vorlage des Bundesrates derzeit auf Eis.



Börse

Je nach Entwicklung des Europa-Dossiers könnte ausserdem die Schweizer Börse zu einem grossen Thema werden. Die EU benutzt diese als Druckmittel: Vor einem Jahr beschloss sie, die Börsenregulierung nur bis Ende dieses Jahres als gleichwertig zu anerkennen.

Das letzte Jahr?

Das kommende Jahr ist für Maurer aber auch deshalb ein besonderes, weil es das letzte Bundesratsjahr sein könnte. Zwar sagte er bisher stets, er werde sich zur Wiederwahl für eine weitere Legislatur stellen. Ein Rücktritt am Ende des Präsidialjahres wäre dennoch keine Überraschung: Maurer, der am 1. Dezember 1950 geboren wurde, hat das Pensionsalter längst erreicht und sitzt seit zehn Jahren im Bundesrat. (Charlotte Walser)

Knapp in den Bundesrat gewählt



Seine Karriere startete Maurer in Hinwil, wo er auf einem Bauernhof aufgewachsen war. Er absolvierte die kaufmännische Lehre, erwarb das Buchhalterdiplom und wurde 1974 Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Genossenschaft, bevor er 1994 Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes wurde.



Parallel dazu trieb der Vater von sechs Kindern seine Karriere als Politiker voran. Diese brachte ihn in den Gemeinderat von Hinwil (1978-1986), den Zürcher Kantonsrat (1983-1991), den Nationalrat (1991-2008) und an die Spitze der SVP (1996-2008), die unter seiner Führung zur wählerstärksten Partei wurde.



Im Dezember 2008 wurde Maurer schliesslich in den Bundesrat gewählt, mit nur einer Stimme Vorsprung auf Sprengkandidat Hansjörg Walter.