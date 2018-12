Nationalräte aus der Region wählen Karin Keller-Sutter

Für die Nachfolge von Bundesrat Johann Schneider-Ammann kommt eigentlich nur die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter in Frage. Ihre Erfahrungen in der Bundespolitik, in der Privatwirtschaft, im internationalen Umfeld und im Verbandswesen seien eine gute Basis für das Amt als Bundesrätin, sagte die heutige 54-jährige Ständeratspräsidentin im Vorfeld.

Keller-Sutter war schon 2010 Bundesratskandidatin gewesen. Damals zog das Parlament aber Johann Schneider-Ammann vor. Dieses Mal heisst ihr Konkurrent Hans Wicki, Nidwaldner Ständerat.

Hans Wicki

Der 54-jährige Wicki punktete innerhalb der FDP-Fraktion insbesondere mit seiner Erfahrung in der Privatwirtschaft. Bis 2010 führte der Nidwaldner ein grosses Elektrotechnik-Unternehmen in der Schweiz und in Südafrika. Als sein grösstes Handicap werden seine mangelnden Französischkenntnisse genannt.

Die Ostschweiz war schon lange nicht mehr im Bundesrat vertreten, der Kanton Nidwalden stellte noch nie ein Bundesratsmitglied. Seit der Demission von Elisabeth Kopp 1989 stellte die FDP keine Bundesrätin mehr.