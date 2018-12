Karin Keller-Sutter triumphal in den Bundesrat gewählt

Und nach Viola Amherd folgt sogleich die nächste Bundesrätin: Karin Keller-Sutter wird wie erwartet souverän zur 9. Bundesrätin gewählt – die erste Freisinnige im Bundesrat seit Elisabeth Kopp vor 28 Jahren.

Karin Keller-Sutter wurde mit 154 Stimmen gewählt – ein Glanzresultat. Herausforderer Hans Wicki kam auf 56 Stimmen, 27 gingen an Verschiedene. Karin Keller-Sutter punktete mit ihren Erfahrungen in der Bundespolitik, in der Privatwirtschaft und im Verbandswesen.

«Sie ist eine Rechts-Freisinnige.» Fabian Molina

Der Illnauer Nationalrat Fabian Molina (SP) ist der Meinung, dass die 54-Jährige nun eine gewisse Stabilität in den Bundesrat bringe, die während der letzten Jahre verloren gegangen sei. «Sie ist eine Rechts-Freisinnige. Politisch sind wir also selten einer Meinung. Das ist mir jedoch lieber, als wenn jemand seinen Standpunkt ständig ändert», so der Illnauer im Vorfeld der Wahlen gegenüber Züriost.

Weitere Argumente, die aus Sicht des Illnauers für Karin Keller-Sutter sprachen: «Ein Bundesrat muss führen können, mehrsprachig sein und auf eine langjährige Erfahrung in der Politik zurückgreifen können.»

Auf die Wahl vorbereitet

GLP-Nationalrat Martin Bäumle bemerkt, dass die aktuelle Ständeratspräsidentin nicht nur politisch und wirtschaftlich gut vernetzt sei, sondern sich seit ihrer gescheiterten Wahl in den Bundesrat im Jahr 2010 auch stetig auf eine weitere Wahl vorbereitet habe. Sie habe sich dabei selber «gouvernemental aufgebaut», so der Dübendorfer vor der Wahl. Inwieweit sie diese Rolle nur adaptiert habe oder ob sie in den vergangenen acht Jahren tatsächlich gewachsen sei, könne er nicht beurteilen.