Fehraltorfer genehmigen Schwimmbad-Kredit

Trotz strömendem Regen kamen am Montagabend mehr Fehraltorfer als gewöhnlich zur Gemeindeversammlung. Unter den 144 Stimmbürgern, die sich an diesem Abend in der Mehrzweckhalle Heiget versammelten, befanden sich auffallend viele junge Leute– mit Trainerjacken des Turnvereins. Kein Zufall, denn auf der Traktandenliste stand neben dem Budget 2019 der Projektierungskredit für den Ersatzneubau eben jener Turnhalle, in der die Versammlung stattfand.

«Generationenprojekt»