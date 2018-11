Selbstbestimmungsinitiative am Ständemehr gescheitert

Die Selbstbestimmungsinitiative der SVP wirft Grundsatzfragen zur direkten Demokratie auf. Ein Ja hätte die Volksrechte gestärkt, sagten die Initianten. Die Gegner sahen den Rechtsstaat in Gefahr. Die SVP wollte erreichen, dass angenommene Volksinitiativen wortgetreu umgesetzt werden müssen – auch dann, wenn sie völkerrechtliche Bestimmungen verletzen.

Berits seit dem frühen Sonntagnachmittag ist klar: Die Selbstbestimmungsinitiative ist am Ständemehr gescheitert. In allen bisher ausgezählten zwölf Ständen resultierte ein Nein. Auch das Volk hat die Initiative deutlich abgelehnt, gemäss Hochrechnung mit 67 Prozent.

Hohe Stimmbeteiligung

Die Initiative mobilisierte. In Fischenthal lag die Stimmbeteiligung beispielsweise bei 47,25 Prozent in Dübendorf bei 44,4 Prozent und in Weisslingen bei 54,08 Prozent. In Fischenthal wurde die SBI-Initiative wenig überraschend mit 455 Ja- gegenüber 329 Nein-Stimmen angenommen.

In Weisslingen warfen 743 Stimmberechtigte ein Nein in die Urne (550 ein Ja). In Dübenodrf liegt der Nein-Anteil bei 62,68 Prozent.