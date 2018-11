Neue Asylunterkunft kann gebaut werden

Lampérth in die Kirchenpflege gewählt



Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirche Fehraltorf haben Michael Lampérth als Mitglied der Reformierten Kirchenpflege für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 gewählt. In der Ersatzwahl erzielte Lampérth 333 Stimmen, 30 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 29 Prozent, das absolute Mehr bei 182 Stimmen.