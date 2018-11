Der Pfäffiker Dominic Täubert will in den Bundesrat

Diese Meldung überrascht: Der Pfäffiker Dominic Täubert wurde vom Jugendparlament des Kantons Zürich für die Bundesratswahlen nominiert. Der 20-jährige Präsident der Jungen EVP Kanton Zürich setzt sich seit einigen Jahren stark für die Jungen in der Politik ein. Er hat etwa bei der Lancierung des Jugendparlaments mitgearbeitet und ist dessen Präsident.

Nun wollen ihn seine «Schützlinge» gar in die Schweizer Regierung schicken. Unter 30-Jährige seien in Parlament und Behörden noch immer eine Seltenheit, heisst es in einer Mitteilung. Die junge Bevölkerungsgruppe sei in der Politik stark untervertreten, obwohl die heutigen Entscheidungen ganz besonders die kommenden Generationen betreffen werden. «Unsere Generation darf nicht unterschätzt werden. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu nachhaltigen Lösungen beizutragen – ob in einem Jugendrat, Gemeindeparlament oder dem Bundesrat», sagt der Bundesratskandidat.

«Ein Zeichen setzen»

Noch nie wurde eine Person unter 30 Jahren in die Schweizer Regierung gewählt. Und auch Täubert rechnet sich sehr geringe Wahlchancen aus: Der Vorstand des Jugendparlaments wollen mit seiner Nomination hauptsächlich ein Zeichen setzen für die Wichtigkeit von jungen Menschen, die sich in Jugendparlamenten und Jungparteien politisch engagieren.

Das Jugendparlament Kanton Zürich ist als privatrechtlicher Verein vom Regierungsrat als das offizielle kantonale Jugendparlament anerkannt und mit der Durchführung von Parlamentssitzungen sowie der Förderung von politischer Bildung und Kultur beauftragt. Das Jugendparlament zählt rund 180 Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren und ist so das grösste der rund 70 Jugendparlamente der Schweiz.