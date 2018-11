Aus grosser Abstellkammer wurde der Dorfsaal

Wobei: Ob das mit dem Geld und dem Termin so hinkommt, da waren sich Pezzatti wie Küng nicht ganz sicher. So habe es während der ersten Bauphase immer wieder Überraschungen hinsichtlich Kosten und Zeitplan gegeben. Doch Küng zeigte sich froh, dass nun die erste Runde, die auch viel Lärm gebracht habe, durch ist.

Die neuen Räume konnten bezogen werden – am Montag dieser Woche waren allerdings die Räume für die Tagesstrukturen, die um 11 Uhr in Betrieb genommen werden sollten, am Morgen um 7 Uhr bautechnisch noch nicht abgenommen – und der Container mit der Bibliothek wurde abtransportiert. Die Bibliothek befindet sich nun wieder im alten Schulhaus, dort, wo sie viele Jahre lang einquartiert war, ehe sie vor rund zehn Jahren auf Wanderschaft durchs halbe Schulhaus ging.

Viel Licht

Für die Umnutzung der alten Turnhalle zeichnet «Hausarchitekt» Werner Messikommer verantwortlich, der unter anderem vor 18 Jahren schon die jetzige Turnhalle konzipiert hatte. «Er hat den Auftrag mit viel Herzblut und mit Sinn für Schönheit und Ästhetik umgesetzt», lobte Küng in seiner Festrede. Tatsächlich hat die vormals mit einem düsteren Abrieb versehene alte Turnhalle nun eine Holzummantelung erhalten, die dem Bau Leichtigkeit verleiht.

Der Saal verfügt über viel natürliches Licht. Genutzt wird er in erster Linie nun als Singsaal, für den schulischen Musikunterricht und für Aufführungen, verfügt er doch auch über eine kleine Bühne. Dann aber hat auch der Mittagstisch hier seinen Platz, ebenso wie weitere Betreuungsangebote. Im Medienraum im ersten Stock wird künftig auch der Ufzgi-Club abgehalten.