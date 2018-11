Brüttisellen soll in die Höhe wachsen

Vor fünf Wochen erst genehmigten die Wangen-Brüttiseller die Umzonung zweier Grundstücke beim Gemeindehaus, womit in diesem Bereich von Brüttisellen künftig verdichtet gebaut werden kann. Nun befindet die Gemeindeversammlung am Dienstag erneut über eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung. Konkret will der Gemeinderat in Brüttisellen zwei Hochhausgebiete ausscheiden.