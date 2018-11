«Die Kreisel sollten wieder verschwinden»

Unter dem Titel Kulturspaziergang Industriegeschichte fand am Mittwochnachmittag eine zweistündige Führung im Zentrum von Uster entlang des Aabachs und somit durch Grünanlagen und ehemalige Industrieareale statt. Der Andrang Interessierter war gross. Knapp 60 Menschen versammelten sich um 14 Uhr vor dem Stadthaus, wo sie einerseits von der Ustermer Stadtpräsidenten Barbara Thalmann (SP) und den beiden Architekten und Publizisten Caspar Schärer aus Zürich und dem in Uster aufgewachsenen und in Uster arbeitenden Kaspar Thalmann begrüsst wurden.