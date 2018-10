SVP-Prominenz zu Gast in Volketswil

Alt-Bundesrat Christoph Blocher, SVP-ZH, spricht an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) Am Samstagabend traf sich das Who-is-who der SVP in Volketswil PATRICK HUERLIMANN / Keystone

Alt-Bundesrat Christoph Blocher, SVP-ZH, spricht an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) Im Kern ging es um Sicherheit und das Thema Freiheit. PATRICK HUERLIMANN / Keystone

SVP-Parteipraesident Albert Roesti spricht an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) Parteipräsident Albert Rösti schwor seine Partei auf den Abstimmungskampf zur Selbstbestimmungsinitiative ein. PATRICK HUERLIMANN / Keystone

Nationalrat Roger Koeppel, SVP-ZH, spricht an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) Roger Köppel tat dasselbe und sagte: «Der Plan der Gegner ist es, die direkte Demokratie zu begraben.» PATRICK HUERLIMANN / Keystone

Nationalrat Adrian Amstutz, SVP-BE, spricht an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) Adrian Amstutz sagte:«Mit dem neuem Waffenrecht werden unbescholtene Schweizer verurteilt und die Unsicherheit weiter gefördert» PATRICK HUERLIMANN / Keystone

Christoph Moergeli, ehemaliger Nationalrat SVP-ZH, an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) Auch Christoph Mögerli... PATRICK HUERLIMANN / Keystone

Nationalraetin Natalie Rickli, SVP-ZH, spricht an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) in Volketswil, am Samstag, 27. Oktober 2018. (KEYSTONE/Patrick Huerlimann) ... und Regierungsratskandidatin Nathalie Rickli sprachen in Volketswil. PATRICK HUERLIMANN / Keystone