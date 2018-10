Neue Aufgaben und neuer Standort für Egger Bibliothek

Seit über 25 Jahren befindet sich die Gemeinde- und Schulbibliothek Egg an der Dorfstrasse 4 im «Frühlingsgarten», einem aufwändig renovierten historischen Gebäude am Marktplatz. Doch der heutige Standort ist nicht behindertengerecht und die kleinen Räume sind für grössere Anlässe sich ungeeignet. «Die Weiterentwicklung der Bibliothek wurde in den letzten Jahren, nicht zuletzt aus Gründen der räumlichen Situation, zurückgestellt», sagt Gemeindeschreiber Tobias Zerobin.