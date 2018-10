Steigende Schülerzahlen machen Neubau nötig

Familien leben gern in Neftenbach. In der Gemeinde gehen immer mehr Kinder zur Schule. So sind die Klassenzahlen in den letzten zehn Jahren von 27 auf aktuell 36 Klassen gestiegen. 180 zusätzliche Neftenbacher Kinder gehen heute in den Kindergarten, die Primar- oder Sekundarschule. Gesamthaft sind es 746 Schülerinnen und Schüler.

Langfristig geht der Neftenbacher Gemeinderat gemäss Schülerzahlprognosen gar von 38 bis 40 Klassen aus. Schulpräsident Markus Ruf präzisiert: «Auf Kindergartenstufe haben wir leicht rückgängige Zahlen. Bei den Primarschülern gibt es einen Anstieg auf Mittelstufe. An der Sekundarschule ist die Zunahme noch etwas höher.»

Negative Auswirkungen auf schulergänzende Betreuung

Dass in Neftenbach immer mehr Kinder beheimatet sind, freut den Gemeinderat – gerade in Zeiten demografischen Wandels, in der die Schweizer Gesellschaft immer älter wird. Dieses Wachstum hat aber auch zur Folge, dass zusätzlicher Schulraum benötigt wird. «Die gestiegenen Schülerzahlen hatten eine negative Auswirkung auf die schulergänzende Betreuung und die Vereine», bestätigt Markus Ruf.

«Wir haben die Betroffenen viel enger in die Planung miteinbezogen.» Markus Ruf, Neftenbacher Schulpräsident

Schon seit längerem ist die Betreuung in die Turnhalle Drei Linden ausgelagert. Der Mittagstisch wird im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle Auenrain angeboten – «ein ungeeigneter Ort», wie der Schulpräsident anfügt. Um zusätzliche Klassen aufzunehmen mussten unter anderem auch Spezial- und Fachzimmer aufgehoben werden.

Strategiewechsel nach zwei politischen Niederlagen

Ganz so dramatisch ist die aktuelle Situation dennoch nicht. Die vorgegebenen Mindestmasse für Schulräume der Zürcher Bildungsdirektion werden gemäss Markus Ruf eingehalten. Der Gemeinderat will trotzdem für die Zukunft vorsorgen. Der mit Asbest belastete Kindergarten Auenrain, der auch sonst nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, soll zurückgebaut werden. An seiner Stelle ist ein Schulpavillon aus Holz vorgesehen (siehe Box).

Der geplante Modulbau ist Kernstück der Schulraumplanung 2017. Mit ihr vollzog der Gemeinderat vor gut einem Jahr einen Kurswechsel. In den Jahren zuvor wurde die Strategie gefahren, bestehende Schulbauten besser zu nutzen. Doch Ende 2016 bezog der Neftenbacher Gemeinderat zwei politische Niederlagen.

Der geplante Neubau anstelle des Kindergartens Auenrain wird als Modulbau in Holzbauweise ausgeführt. Im Erdgeschoss wir eine kombinierte Gemeinde- und Schulbibliothek eingerichtet. Im ersten Obergeschoss sind Hort und Mittagstisch vorgesehen. In der dritten Etage entstehen drei Klassenzimmer mit Gruppen- und Vorbereitungsräumen. Der Schulpavillon macht es auch möglich, dass die alte Landi, wo zurzeit ein Kindergarten betrieben wird, nicht mehr gemietet werden muss. Für die Realisierung des Modulbaus Auenrain sind 3,9 Millionen Franken veranschlagt. Die Neftenbacher stimmen am 25. November über diesen Kredit ab.



An der Budgetversammlung zum Voranschlag 2017 liess die Bevölkerung einen Kredit über 15‘000 Franken streichen. Mit diesem Geld hätte die frei gewordene Hauswartwohnung in der Mehrzweckhalle Auenrain zum Büro für die Schulleitung mit Verwaltung umfunktioniert werden sollen. Zudem sollte Hort und Mittagstisch in der Turnhalle Drei Linden zentralisiert werden, doch der Gemeinderat zog den Kreditantrag für die dafür benötigte Sanierung noch vor der Gemeindeversammlung am 30. November zurück. Als Reaktion auf «Dorfgemurmel».

Betroffene viel enger miteinbezogen

Der Gemeinderat habe aus den damals gemachten Fehlern gelernt, sagt Markus Ruf. «Wir haben die Betroffenen viel enger in die Planung miteinbezogen.» Durch den geplanten Neubau wird nun auch ein zentrales Anliegen der Vereine berücksichtigt. Sie erhalten die Turnhalle Drei Linden zurück, wie es ihnen vor der Einrichtung von Hort und Mittagstisch versprochen worden ist.

Um die Neftenbacher gedanklich an die Thematik heranführen, findet nächsten Donnerstag ein Informationsanlass zum Modulbau Auenrain statt. Bereits jetzt ist Markus Ruf aber zuversichtlich, dass der Kredit von knapp vier Millionen für das Schulpavillon bei der Abstimmung am 25. November angenommen wird. «Wir spüren nicht den Gegenwind, der unserem letzten Projekt entgegenblies. Sowohl die Nutzer, die Vereine als auch die Rechnungsprüfungskommission scheinen dem Vorhaben gegenüber wohlgesonnen zu sein.»

Der Gemeinderat Neftenbach lädt die Einwohner zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Modulbau Auenrain. Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Singsaal der Sekundarschule Ebni.