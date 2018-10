Die Wetziker fühlen sich wieder sicher

Es ist noch nicht lange her, da trieb am Bahnhof Wetzikon eine berüchtigte Bande ihr Unwesen. Immer wieder kam es zu Gewalt und Sachbeschädigungen, die für Schlagzeilen sorgten. Das widerspiegelte sich auch in der Bevölkerungsbefragung der Stadt. Vor fünf Jahren bezeichneten 43 Prozent der Befragten das Thema Sicherheit als besonders wichtig.